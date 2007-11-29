Посадовці пустили ”наліво” будівлю

Посадовці Фонду майна Криму, зловживаючи службовим становищем, незаконно продали приватній фірмі адміністративну будівлю, що належить підприємству ”Інститут ”Шельф” (Феодосія).

Співробітники УБОЗ кримської міліції встановили це в ході перевірки, повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС в автономії.

В результаті незаконних дій чиновників Фонду майна державі завдано шкоди на суму понад 260 тисяч гривень.

За даним фактом прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 365 Кримінального Кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, зазначили в міліції.