Шемчуку не пропонували генпрокурора

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Віктор ШЕМЧУК запевняє, що йому поки що ніхто не пропонував обійняти посаду генерального прокурора.

«Зі мною ніхто і ніколи не розмовляв на цю тему. При цьому, у мене немає жодних особистих відносин із Президентом, як про це пишуть деякі видання. Президент зі мною на цю тему не розмовляв», – заявив він сьогодні журналістам у Сімферополі, передає УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що якщо глава держави запропонує йому посаду генерального прокурора, то він «розглядатиме цю пропозицію».

Як повідомляв УНІАН, лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО в ефірі одного з телеканалів заявив, що не виключає призначення В.ШЕМЧУКА генпрокурором.

В.ШЕМЧУК подав на ім`я генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА рапорт про відставку з посади прокурора Криму у зв`язку з обранням до парламенту.