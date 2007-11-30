Оштрафовано донецький ”Лемтранс”
15:16, 30 листопада 2007Крым
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Ключове слово - "акції меткомбінату в Керчі"
На 30 тис. грн. оштрафовано ТОВ “Лемтранс” (Донецьк) за вчинення порушення конкуренційного законодавства у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття в управління акцій ВАТ “Керченський металургійний комбінат” (Керч, Крим).
Про повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.
За даними АМКУ, це забезпечувало покупцеві перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства, без попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.
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