Оштрафовано донецький ”Лемтранс”

На 30 тис. грн. оштрафовано ТОВ “Лемтранс” (Донецьк) за вчинення порушення конкуренційного законодавства у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття в управління акцій ВАТ “Керченський металургійний комбінат” (Керч, Крим).

Про повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

За даними АМКУ, це забезпечувало покупцеві перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства, без попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.