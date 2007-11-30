Президент вимагає збільшити площу лісів

З метою підтримки екологічної рівноваги на всій території України, забезпечення сталого розвитку лісового господарства та досягнення оптимального показника лісистості площа лісів має бути збільшена щонайменше на 2-2,5 млн. гектарів.

На цьому наголошується в листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє прес-служба Президента.

«В останні роки нові лісові насадження в Україні щорічно утворюються на площі 45-50 тис. га порівняно з 55-100 тис. га протягом 1966-1990 років. Це лише на 30-50% перевищує площу зрубів та недостатньо для досягнення оптимальних показників лісистості у середньостроковому періоді», – йдеться у листі Глави держави.

Президент додає, що під час аналізу показників роботи підприємств, що належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, встановлено, що темпи вирубки лісів є невиправдано високими при незначних обсягах відтворення.

З огляду на зазначене уряд має вжити заходів для пришвидшення досягнення оптимальних показників лісистості в Україні, встановивши завдання для підприємств, в управлінні яких знаходиться лісовий фонд України, щорічно забезпечувати перевищення лісовідновлення над вирубкою не менш як удвічі.

Про результати прем’єр-міністр має інформувати Президента особисто.

Відповідного листа надіслано також головам обласних державних адміністрацій та керівникові Держкомлісгоспу.