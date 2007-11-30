Хоменко просить Януковича ”підкинути” грошей репатріантам

Постійний Представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО запропонував закласти в бюджети держави та автономії на 2008 рік фінансування потреб репатріантів на рівні показників раніше прийнятих загальнодержавної та кримської програм облаштування.

Як повідомили УНІАН в Представництві, В.ХОМЕНКО звернувся з відповідними листами до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА та голови Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ.

Аналіз показав, що обидві програми облаштування депортованих громадян були суттєво недофінансовані, відзначили у Представництві. "Так, наприклад, відповідно до державної Програми у 2007 р. передбачалось виділення коштів у сумі 82 млн. грн., проте в Держбюджеті поточного року на її реалізацію було передбачено 81% від запланованого. З яких на фінансування капітального будівництва заплановано 59,67 млн., що менше на 22,5% від передбаченого державною Програмою, а на соціально-культурні заходи – 4,26 млн. грн., що менше на 15% від передбаченого державною Програмою", - кажуть у Представництві Президента в Криму.

Ще гірша ситуація з фінансуванням заходів «Програми облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих громадян в АРК на 2006-2010 роки, яка здійснюється за рахунок коштів бюджету АР Крим», відзначили у Представництві. "Так у республіканському бюджеті на 2007 р. на реалізацію заходів з облаштування репатріантів було передбачено 26 млн. грн., або лише 49,6% від запланованого у Програмі. В результаті із кримського бюджету планується витратити на капітальні вкладення цього року лише 6,9 млн. грн., що майже втричі менше передбаченого кримською Програмою. І це при тому, що із 300 місць компактного проживання раніше депортованих громадян більше 30% не забезпечені водою, біля 7% - електроенергією, а рівень газифікації та наявності доріг з твердим покриттям не перевищує 15-20%", - повідомили там.

Такий підхід може ускладнити процес облаштування майже 270 тис. депортованих, а також підтримання соціальної та етнополітичної стабільності в автономії, вважає В.ХОМЕНКО. У зв’язку з чим, переконаний Постпред, необхідно закладати в Державний та республіканській бюджети такі суми, які передбачені програмами облаштування репатріантів. "До того ж, Кабінет міністрів України та Верховна Рада Криму таким чином виконають свої ж рішення", - каже В.ХОМЕНКО.