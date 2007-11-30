«Зілля» знайшли у відрі
18:10, 30 листопада 2007Крым
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У потягу «Москва-Сімферополь»
Понад 2,4 кілограма маріхуани знайшли прикордонники та митники за допомогою службового собаки у працівників вагону-ресторану потягу «Москва – Сімферополь».
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, «зілля» знайшли під час оформлення потягу на харківському вокзалі.
39-річний чоловік та 34-річна жінка поклали марихуану у 5-літрове відро та заховали у порожнинах стелі вагону. Затриманим тепер доведеться давати пояснення правоохоронцям.
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