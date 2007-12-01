Зібрано майже 4,5 тис. т суміші

Зведеним загоном (171 чол. та 19 одиниць техніки) на острові Коса Тузла та на окремих ділянках Керченського узбережжя виконувалися роботи зі збору суміші (нафтопродукти, пісок, водорості) та підготовці її до вивезення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з початку виконання робіт зібрано близько 4 тис. 467 тонн суміші, завантажено та відправлено на утилізацію близько 2 тис. 273 тонн.

Як повідомляв УНІАН, під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл російський танкер ”Волгонафта-139”, з нього вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту. Окрім нього, постраждало ще 14 суден.