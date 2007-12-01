Сьогодні - день боротьби зі СНІДом

У Севастополі сьогодні буде проведено низку заходів в рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в супермаркетах міські громадські організації транслюватимуть ролики соціальної реклами. З 14 до 17 години в Артилерійській бухті, що в центрі міста, будуть організовані вуличне чаювання, ”хода зі свічками”, розповсюдження інформаційних матеріалів - буклетів, брошур, червоних стрічок.

В рамках всеукраїнського проекту «Здорова молодь – майбутнє держави», який реалізує Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Молодіжний союз „Наша Україна”, відбудеться лекційно-просвітницький семінар, а Будинку культури «Севастопольський» - міське естрадно-спортивне шоу «Юність проти наркотиків».

За даними Міського центру здоров’я, Севастополь входить в п’ятірку найбільш неблагополучних регіонів, відносний показник захворюваності ВІЛ-інфекцією тут вдвічі перевищує середній показник по країні. За 10 місяців поточного року вперше діагноз ВІЛ встановлено 138 дорослим жителям міста. Крім того, взяті під спостереження 34 дитини, народжені ВІЛ-позитивними матерями. За цей же період діагноз СНІД встановлено 62 жителям міста, 40 осіб померли від цього захворювання.

Як також повідомили в центрі здоров’я, якщо 10 років тому переважну більшість інфікованих становили споживачі ін’єкційних наркотиків, то у 2007 році такий шлях передачі зареєстровано лише у 47,9% осіб.