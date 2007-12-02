У Криму викрито посадових осіб

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу. Вони склали фіктивну угоду купівлі-продажу запасних частин до сільськогосподарської техніки, що призвело до створення заборгованості перед приватним підприємством на суму понад 120 тис. грн. Унаслідок протиправних дій правопорушників згаданому кооперативу завдано збитки на вказану суму.

Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).