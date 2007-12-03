6 грудня - Форум антифашистів Криму

6 грудня в Сімферополі пройде «Форум кримських антифашистів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, на форумі буде створений Всекримський Антифашистський комітет, прийнятий маніфест, після чого в його підтримку буде організований збір підписів не менше одного мільйона кримчан (всього в Криму проживає більше 1,9 млн. чоловік – УНІАН).

Як заявляють комуністи, сьогодні в Україні "відроджується фашизм", а "нацистська ідеологія користується заступництвом" влади. "У нинішніх суспільно-політичних умовах запобігти відродженню фашизму може тільки народ, що об`єднався в Антифашистський фронт", - заявили активісти КПУ.

Як повідомляв УНІАН, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ в середині жовтня закликав всі «прогресивні сили України» об`єднатися в єдиний Антифашистський фронт. Активісти КПУ почали створення антіфашистіських комітетів у містах і районах Криму. Ініціативу Компартії підтримали кримські представники ряду політичних партій і громадських організацій.