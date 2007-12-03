У Криму зібрано 2,95 млрд. грн. податків

За оперативними даними, за 11 місяців поточного року в Криму податкові надходження до Звідного бюджету склали 2946,3 млн. грн., що на 827 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Темп приросту надходжень до Звідного бюджету порівняно з минулим роком склав 39 %, повідомили УНІАН в кримській податковій.

До Державного бюджету України за період з січня по листопад зібрано 1381,5 млн. грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 32,3% або 337,5 млн. грн.

До місцевих бюджетів поступило 1564,8 млн. грн., що на 489,5 млн. грн. або 45,5 % більше, ніж в 2006 році. У листопаді в автономії до Звідного бюджету зібрано 357,2 млн. грн., або на 117,7 млн. грн. більше, ніж в листопаді минулого року. Зокрема до Держбюджету поступило 197,3 млн. грн., до місцевих бюджетів – 159,9 млн. грн.