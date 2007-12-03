У Сімферополі вилучено піратські диски

Співробітники Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму вилучили в одному з магазинів Сімферополя більше 800 DVD і CD-дисків на суму понад 26 тис. грн.

Як повідомили в прес-групі Управління податкової міліції ДПА в Криму, перевірка показала, що працівники магазина здійснюють реалізацію і прокат дисків без документів, що вирішують даний вид діяльності.

Крім того, в магазині продавалася і здавалася в прокат так звана «піратська» продукція – аудіо, відеодиски і диски з програмним забезпеченням без контрольних марок. В даний час проводяться заходи щодо встановлення каналів надходження «піратської» продукції.