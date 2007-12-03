Затримано велику партію винматеріалів

В ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Акциз» кримські податківці затримали крупну партію виноматеріалів, яка попередньо оцінена в 778 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, в Джанкої був затриманий автомобіль КамАЗ з причепом-цистерною, який перевозив вантаж необробленого купажу коньяку в кількості 12 тисяч літрів. Через деякий час на трасі Джанкой – Красноперекопськ співробітники податкової міліції затримали три вантажівки з цистернами, що перевозили в цілому близько 92 тисяч літрів виноматеріалу шампанського.

Документи на дані партії купажу коньяку та виноматеріалів, згідно з яким вантаж від одного з кримських сільськогосподарських підприємств прямував до виробників алкоголю Криму і України, викликали у податківців сумнів в достовірності. Вантаж вилучений і знаходиться під цілодобовою охороною.