Погода в Криму до 6 грудня

Сьогодні в Криму температура вдень 5-10° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер південний 15-20 м/с, місцями дощ.

За прогнозами синоптиків, 4 грудня на території України буде хмарно з проясненнями. У західній частині України на дорогах місцями ожеледиця, в Карпатах хуртовини, налипання мокрого снігу. Вітер південний, у західній половині з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у східній половині до 24 м/с, вночі на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, у південній частині місцями вночі 3-8° тепла, вдень 8-11°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 5 грудня, на півострові - дощ. Вітер південно-східний 15-20 м/с.

На території України 5-6 грудня буде хмарно з проясненнями. У південній частині опади, переважно у вигляді дощу (5 грудня місцями сильні). Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі Криму до 9° тепла.