4 грудня - 14.00. Засідання Ради міністрів АРК, на якому, зокрема, будуть обговорені наступні питання:

- Про проект ухвали Верховної Ради АРК «Про внесення змін до Ухвали Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 28 грудня 2006 року № 315-5/06 «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2007 рік»;

- Про розподіл коштів резервного фонду Державного бюджету України для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 10-11 листопада 2007 року в Автономній Республіці Крим;

- Про затвердження переліку об`єктів, що фінансуються за бюджетною програмою «Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України»;

Про хід виконання ухвали Ради міністрів АРК від 12 червня 2007 року № 373 «Про проведення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби на території АРК».

В залі засідань Радміну АРК.