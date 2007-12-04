Росія не надала інформацію про кораблі

Київ. 4 грудня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України не отримало від російської сторони інформації про власників та вантажі суден, що затонули в Азово-Чорноморському басейні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Поки що Росія не надала інформацію на наші запити щодо кораблів і шкоду, завданої аваріями цих кораблів», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, в ході третього засідання спільної українсько-російської робочої групи з подолання наслідків стихійного лиха в Азово-Чорноморському басейні, що відбулося 29 листопада в м. Анапа, було прийнято рішення, що російська сторона повинна надати інформацію про російські судна, що затонули 11 грудня.

«На цей ранок інформації поки що до нас не надходило», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

Він нагадав, що МЗС України направило МЗС Росії три ноти з проханням надати відповідну інформацію.

Крім того, речник МЗС повідомив, що Україна поінформувала Міжнародну морську організацію про наслідки екологічної катастрофи, що сталася внаслідок аварії російських кораблів у Керченській протоці, а також винесла це питання на обговорення країн-членів ОЧЕС.

Також, за словами А.ДЕЩИЦІ, в ході засідання спільної україно-російської робочої групи сторони домовились підготувати спільну заяву щодо екологічної ситуації в Керченській протоці з метою подальшого поширення в ЗМІ та підвищення інформованості громадськості обох країн.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в морі опинилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.