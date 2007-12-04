Іменні квитки повернуться?

Київ. 4 грудня. УНІАН. Міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ доручив “Укрзалізниці” вивчити можливість продажу квитків за документами у пікові періоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні в Мінтрансзв’язку з питань зимових перевезень.

За словами міністра, зараз існує спроба створити ажіотаж навколо масового продажу залізничних квитків після того, як був скасований продаж квитків за документами.

У зв`язку з цим, сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ, необхідно розглянути можливість ввести іменні квитки на додаткові поїзди. “Я прошу вивчити, проаналізувати ситуацію до кінця цього тижня”, - зазначив міністр.

За його словами, на додаткові поїзди людина може купити один квиток на одну особу з пред`явленням документа.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ підкреслив, що спосіб, яким можливо розв`язати проблему масової скупки квитків, необхідно ще вирішувати, і вивчати.

“Якщо ми погано пройдемо зимовий період, то тоді повернемося до старого способу (продажу іменних квитків – УНІАН)”, - зазначив він. М.РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що в пікові періоди можна продавати квитки за документами, а в непікові, коли немає масових перевезень, - без документів.

“Нам необхідно виробити механізм, щоб ми могли боротися зі спекуляцією”, - наголосив міністр.

Довідка УНІАН. 14 листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін у Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (№1320), якою були скасовані іменні залізничні квитки. Постанова набула чинності 21 листопада 2007 року.

Згідно з постановою, оформлення проїзних документів, окрім тих, які дають право на пільги і безоплатний проїзд, здійснюється без пред’явлення паспорта або іншого документа, який підтверджує особу. У проїзному документі на поїзди приміського сполучення прізвище пасажира також не вказується.