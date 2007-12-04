19 грудня - сесія Ради Криму

19-21 грудня пройдуть пленарні засідання Верховної Ради Криму.

Як повідомляє прес-центр кримського парламенту, зокрема, на пленарному засіданні у грудні планується розглянути звіт про виконання бюджету автономії за 9 місяців поточного року, обговорити ряд регіональних програм.

Крім цього, планується заслухати звіт Міністерства праці і соціальної політики АРК про свою діяльність по реалізації прав громадян, що проживають в автономії, на отримання державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій.