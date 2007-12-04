«Круглий стіл» на тему: «Мовна політика в Криму: проблеми та перспективи розвитку»

5 грудня - 14.00. «Круглий стіл»: «Мовна політика в Криму: проблеми та перспективи розвитку», організований Громадською організацією «Український дім» та Громадським центром Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» в АРК.

У Центрі толерантності (м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 18, 2-й поверх Етнографічного музею).

Прохання акредитуватися працівникам мас-медіа до 5 грудня за тел. 8(0652) 703910. У зв’язку з невеликим обсягом приміщення і значною кількістю гостей на захід будуть пропускатися акредитовані журналісти.