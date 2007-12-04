Чи є мовна проблема в Криму?

Завтра, 5 грудня, у Сімферополі відбудеться "круглий стіл": "Мовна політика в Криму: проблеми та перспективи розвитку".

Він організований Громадською організацією "Український дім" та Громадським центром Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» в АРК. Захід здійснюється в рамках реалізації проекту "Мовна політика в Криму: громадська ситуація" за підтримки Посольства Королівства Нідерландів у рамках програми "Matra KAP", інформує прес-служба оргкомітету "круглого столу".

Організатори "круглого столу" планують розглянути під час обговорення, перш за все, хід виконання положень Указу Президента України "Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" (20 листопада 2007 року), що стосуються мовної сфери.

"Ми хотіли б, щоб відбулося професійне неполітизоване обговорення цього указу глави держави, що дало б змогу напрацювати конкретні рекомендації щодо його виконання, адже цей документ багато в чому є рамковим", - кажуть в оргкомітеті "круглого столу".

До участі в заході запрошені представники органів влади та самоврядування, освітньої сфери, громадськості, науковці Криму та Києва.