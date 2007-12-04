Постпред Ющенка в АРК написав лист мерам

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир Хоменко звернувся з листом до депутатів усіх рівнів, керівників міст та голів райдержадміністрацій, в якому висловив занепокоєння неефективним використанням частини бюджетних коштів, призначених для фінансування послуг населенню та низки соціально важливих програм.

Як інформує Представництво, приводом для висновку став аналіз, яким встановлено, що в поточному році розпорядники бюджетних коштів у масовому порядку почали розміщати їх на депозитних рахунках у комерційних банках, замість цілеспрямованої роботи з відкриття фінансування програм, проведення тендерів та інших заходів для цільового та своєчасного використання цих грошей.

"Це стосується і додаткових коштів, отриманих за рахунок перевиконання бюджету, хоча їх своєчасний перерозподіл дав би змогу вирішити багато проблем, таких як ремонт доріг, дахів, об`єктів водо- і теплопостачання, закриття заборгованостей з виконання програм, передбачених у бюджеті", - кажуть у Представництві.

За його даними, на кінець листопада 131,7 млн. грн. бюджетних коштів розміщено на депозитних рахунках у комерційних банках, причому з них 57,3 % Міністерством фінансів автономії.

В.ХОМЕНКО закликав усіх, хто розпоряджається бюджетними коштами, в терміновому порядку розібратися, як вони використовуються, вжити заходів з їх розподілення та освоєння у повному обсязі. При цьому Постпред підкреслив, що кошти платників податків повинні працювати на вирішення соціальних проблем більшості кримчан, зазначили в Представництві.