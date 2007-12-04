На Тузлі виявлено викиди

Уздовж південного узбережжя острова Коса Тузла виявлено незначні викиди окремих плям і суміші нафтопродуктів і морських водоростей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму з посиланням на інформацію Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

Експедицією було здійснено моніторинг Тузли, акваторії Керченської протоки, місць аварій суден Російської Федерації, узбережжя Керченської протоки від мису Такіль (на півдні Керченської протоки) до мису Казантип (Азовське море), навколо Керченського півострова.

На Тузлі виявлено незначні викиди окремих плям і суміші нафтопродуктів і морських водоростей «у вигляді переривистої смуги довжиною до 5 км і шириною від 0,10 до 0,15 м».

Кримський Главк МНС інформує, що роботи на Тузлі зі збору нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями продовжуються. Сьогодні зібрано суміші загальною масою близько 150 тонн і завантажено на баржу для подальшого транспортування 220 тонн.

Загальна маса зібраної суміші з початку виконання робіт становить близько 4341 тонни, з них завантажено на баржі 2813 тонн.

Крім того, як вже повідомлялося, в районі затоплення носової частини танкера «Волганефть-139» (прапор Російської Федерації) встановлено забруднення водної поверхні – окремі плями й сіра плівка сріблястого кольору – довжиною до 4 км і шириною до 50 м, яка дрейфує в південному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десяти суден, у результаті в морі опинилося понад 1,2 тис. тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.