Обрано Голову Верховної Ради України

Лічильна комісія закінчила роботу. Одержали бюлетені - 227. Взяли участь - 227. Бюлетенів, визнаних недійсними, немає.

За кандидата Арсенія ЯЦЕНЮКА віддано 227 голосів. Про це з трибуни ВР доповів голова лічильної комісії Микола ШЕРШУН.

У залі ВР не присутні депутати фракцій, які не входять до демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам представник фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявив, що народні депутати з фракції ПР пішли з сесійної зали на знак протесту проти неправомочного голосування за обрання голови Верховної Ради. Н.ШУФРИЧ зауважив, що це рішення було прийнято у зв’язку з грубим порушенням принципу таємності голосування. «Фактично, лідери фракцій (НУ-НС і БЮТ) з листами бухгалтерського обліку контролювали своїх депутатів, і ми прийняли рішення покинути зал на знак протесту», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він вважає, що сьогоднішнє голосування принизило парламентаризм в Україні, принизило самого Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Якщо він і став спікером де-юре, то де-факто він для нас не спікер», - сказав Н.ШУФРИЧ. В той же час він зауважив, що фракція прийняла рішення лише щодо сьогоднішнього засідання, а щодо участі у наступних засіданнях вона ще визначатиметься.

СПРАВКА. Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року у м. Чернівці.

1992 року в Чернівцях заснував юридичну фірму «ЮРЕК Ltd» та став її президентом. Січень - грудень 1998 року: Консультант кредитного департаменту Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» у м.Києві.

Грудень 1998 - вересень 2001 року: Радник голови правління, Заступник голови правління Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» у Києві.

Вересень - листопад 2001 р.: виконуючий обов’язки Міністра економіки Автономної Республіки Крим.

Листопад 2001 - січень 2003 року: Міністр економіки Автономної Республіки Крим у м.Сімферополі.

Січень 2003 року - лютий 2005 року: Перший заступник Голови Національного Банку України у м.Києві.

Червень - грудень 2004 року: виконуючий обов’язки Голови Національного Банку України.

Лютий - вересень 2005 року: Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.

З 27 вересня 2005 року по 4 серпня 2006: Міністр економіки України.

З 20 вересня 2006 року по 21 березня 2007 року: Перший заступник Глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України. Уповноважений з питань контролю за Службою Безпеки України. Член Ради Національного Банку України.

З березня 2007 року працював Міністром закордонних справ України.

Одружений, виховує двох доньок.

Фото УНІАН