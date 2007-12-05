Дві людини загинули на дорогах Криму

На дорогах Криму загинули дві людини, повідомляє прес-служба ДАІ в АРК.

За даними ДАІ, 4 грудня на автодорозі Орловське - Красногвардийське ВАЗ-21011 скоїв наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід - мешканець села Нова Естонія, 1959 року народження, від одержаних травм помер на місці аварії.

Також 4 грудня на автодорозі Сімферополь - Феодосія автобус "Мерседес Бенц" скоїв наїзд на пішохода, що перетинав проїжджу частину справа наліво по ходу руху автобусу. Пішохід - мешканець міста Старий Крим, 1950 року народження, від одержаних травм помер на місці ДТП.

4 грудня у Криму відбулося 9 ДТП, 2 чоловіка загинуло, 7 травмовано.