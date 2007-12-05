Дві людини загинули на дорогах Криму
09:00, 05 грудня 2007Крым
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Чоловіки - 1950 і 1959 р.н.
На дорогах Криму загинули дві людини, повідомляє прес-служба ДАІ в АРК.
За даними ДАІ, 4 грудня на автодорозі Орловське - Красногвардийське ВАЗ-21011 скоїв наїзд на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід - мешканець села Нова Естонія, 1959 року народження, від одержаних травм помер на місці аварії.
Також 4 грудня на автодорозі Сімферополь - Феодосія автобус "Мерседес Бенц" скоїв наїзд на пішохода, що перетинав проїжджу частину справа наліво по ходу руху автобусу. Пішохід - мешканець міста Старий Крим, 1950 року народження, від одержаних травм помер на місці ДТП.
4 грудня у Криму відбулося 9 ДТП, 2 чоловіка загинуло, 7 травмовано.
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