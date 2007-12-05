У Криму в продаж поступить 23 тис. ялинок

18:27, 05 грудня 2007
Крым
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За попередніми даними...

За попередніми даними, у Криму в продаж поступить понад 23 тисячі ялинок, а також комплекти гілкових наборів і хрестовин.

Про це повідомляє прес-служба Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству.

«Виходячи з економічних показників, держлісхози заготовлюватимуть сосну по мірі реалізації і попиту підприємствами, організаціями, населенням», - відзначає прес-служба. 

Основний ялинковий бум слід чекати з середини грудня. 

Вже розроблений план взаємодії мобільних груп лісової охорони для проведення рейдів із працівниками міліції, суспільними інспекторами по охороні лісу в передноворічний період.

Директорам лісових господарств доручено в повному об`ємі забезпечити якісну підготовку грунту під створення нових лісів у 2008 році.

 

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