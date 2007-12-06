Погода в Криму

Сьогодні в Криму без опадів.

За інформацією МНС в Криму, вітер північно-східний 11-13 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-11° тепла. Вологість 86%.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 7 грудня, на півострові - без істотних опадів.

За прогнозами синоптиків, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.