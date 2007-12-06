Погода в Криму
10:00, 06 грудня 2007Крым
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У п’ятницю - без істотних опадів
Сьогодні в Криму без опадів.
За інформацією МНС в Криму, вітер північно-східний 11-13 м/с.
Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-11° тепла. Вологість 86%.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 7 грудня, на півострові - без істотних опадів.
За прогнозами синоптиків, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.
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