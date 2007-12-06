Подання на Тимошенко вже в Раді
11:00, 06 грудня 2007Крым
0
Повідомлення від Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України VI скликання подання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у листі, надісланому главою держави сьогодні до українського парламенту.
Подання внесено відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частини третьої статті 114 Конституції України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter