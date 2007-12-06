Нацрада ”точить зуби” на ”Черноморку”

Київ. 6 грудня. УНІАН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ „Чорноморська ТРК” (Сімферополь).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради, відповідне рішення ухвалили, оскільки було встановлено, що ця ТРК "протидіяла Нацраді у проведенні перевірки щодо дотримання Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у Дні жалоби".

Також за результатами позапланових перевірок телерадіоорганізацій щодо дотримання Правил мовлення у жалобні дні, керуючись законодавством України і Указами Президента, за виявлені порушення Нацрада оголосила попередження ТОВ „АР Ю М’юзік” (Київ), ТРК „Північний Крим” (м. Армянськ, АРК), ПМП „Телекомпанія „Маска” (Львів), ПП „ТРК „Смайл” (Тернопіль), ТОВ „Телерадіокомпанія „Такт” (Вінниця) та Івано-Франківській ОДТРК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми Указами оголосив 16 жовтня цього року Днем жалоби у зв’язку із трагічною загибеллю людей у Дніпропетровську через вибух газу в житловому будинку, а 20 листопада – Днем жалоби за загиблими гірниками шахти ім. Засядька на Донеччині.