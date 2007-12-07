Курултай відкрився у Сімферополі

У Сімферополі сьогодні розпочала роботу перша сесія V Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки ця перша сесія новообраного Курултаю, то відбудуться зміни в органах національного самоврядування кримських татар. Перш за все, буде обрано склад нового Меджлісу, пройде обрання голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Крім цього, як повідомив журналістам перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, делегати Курултаю обговорять «широкий спектр актуальних проблем». «Я коли говорю: найширший спектр – це означає питання, починаючи від земельних і закінчуючи відродженням шкіл з рідною мовою навчання, відродження творчих колективів, культурних. Але, перш за все, ми розроблятимемо тактику, стратегію, пов`язану з ухваленням правових актів, пов`язаних з відродженням прав кримськотатарського народу», - пояснив Р.ЧУБАРОВ.

На запитання, чи розглядатиметься на Курултаї питання мобілізації кримських татар, що раніше порушувалось деякими членами Меджлісу у зв`язку з подіями на плато Ай-Петрі, Р.ЧУБАРОВ відповів: «Хоч би які рішення ухвалювались на засіданні Курултаю, вони не переходитимуть за грань принципу ненасильства». «Але, зрозуміло, делегати шукатимуть адекватні відповіді на те політичне свавілля, яке коїться, на жаль, із залученням правоохоронних органів», - сказав перший заступник голови Меджлісу.

Сесія Курултаю розпочалася з виконання кримськотатарського національного гімну і Державного гімну України. Потім Муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВ поблагословив роботу Курултаю.

Сьогодні делегати Курултаю планують обговорити суспільно-політичну ситуацію в Криму і Україні і завдання органів національного самоврядування кримськотатарського народу.

Завтра відбудуться вибори голови Меджлісу кримських татар.

Сесія Курултаю завершиться 9 грудня.

Нинішній Курултай також присвячений 90-річним роковинам проведення першого Курултаю в 1917 році.

Довідка УНІАН. Курултай є традиційним інститутом вищої державної влади у тюркських народів.

У 1917 році кримські татари провели перший Курултай. На ньому розглядалися питання державного устрою Криму, взаємовідносини кримських татар з іншими національностями на півострові, політика національного уряду, а також вироблялися закони, які визначають різні сфери суспільного життя кримських татар. Зокрема, Курултай обнародував першу кримськотатарську Конституцію - ”Кримськотатарські основні закони”.