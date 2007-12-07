Джемілєв хоче Чубарова

Чинний голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що найбільш відповідною кандидатурою на посаду нового голови Меджлісу є його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив журналістам у Сімферополі перед відкриттям першої сесії V Курултаю кримських татар.

Відповідаючи на питання про можливого наступника при обранні голови Меджлісу кримських татар, яке відбудеться завтра на Курултаї, М.ДЖЕМІЛЄВ відзначив, що у кримських татар не «монархія, аби посаду голови у спадок передавати». «Все вирішить Курултай», – заявив він.

"Я, звісно, запропоную свої кандидатури. З моєї точки зору найбільш відповідна постать – це Рефат ЧУБАРОВ", - каже М.ДЖЕМІЛЄВ.

М.ДЖЕМІЛЄВ охарактеризував Р.ЧУБАРОВА як дуже зваженого політика. «Якихось різких необдуманих рухів з його боку чекати не доводиться», – вважає М.ДЖЕМІЛЄВ.

Тим часом, учора в ефірі однієї з програм ДТРК «Крим» Р.ЧУБАРОВ не виключив, що на Курултаї буде знайдено компроміс між бажанням М.ДЖЕМІЛЄВА взяти самовідвід і позицією делегатів не відпускати лідера. «Я думаю, що ми готові ухвалити компромісне рішення... Я навіть не виключаю, що ми визначимо конкретний термін, коли ми задовольнимо бажання Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», - заявив Р.ЧУБАРОВ.

Р.ЧУБАРОВ також сказав, що «хотів би скористатися харизмою Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, аби найближчим часом здійснити ряд радикальних змін у діяльності органів національного самоврядування», зокрема, для проведення реформ, направлених на зміцнення місцевих і регіональних меджлісів. «Я просто розумію, що для того, щоб зробити це (провести реформи - УНІАН), потрібна харизма Мустафи ДЖЕМІЛЄВА», - сказав перший заступник голови Меджлісу.