Сільрада створила земельну чергу

Ізобільненська сільрада з 2003 року замість того, щоб вирішувати проблему забезпечення громадян землею, ставила їх у чергу.

У списку претендентів уже 283 заявники.

Факт порушення ч.6, 7, 11 ст.118 Земельного кодексу України встановлено в ході перевірки, проведеної Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Відповідно до вимог цієї статті, сільрада повинна була або дати згоду на розробку проекту відводу земельної ділянки, або відмовити в цьому. Оскільки постановлення на облік не є розглядом по суті заяв громадян, прокуратурою рішення сільради опротестовано та підлягають скасуванню. "Депутатам належить вирішувати накопичені за ці роки заяви", - відзначили у прокуратурі.