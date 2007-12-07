Працюють 135 курортних установ

Станом на сьогодні, 7 грудня, 135 санаторно-курортних установ і турпідприємств Криму приймають відпочиваючих. Це на більше, ніж за аналогічний період 2006 року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Коефіцієнт заповнення установ і турпідприємств, що працюють, становить 45,6% (2006 р. - 46,9 %).

З початку року кількість відпочиваючих у Криму (розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва) становить 5 млн. 717,5 тис. чоловік. Це на 11,7% вище за рівень аналогічного періоду минулого року (5 млн. 117,6 тис. чоловік).

За даними виконкомів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, з початку року організовано в санаторно-курортних установах і турпідприємствах АРК відпочили 1 млн. 248,7 тис. чоловік, що на 15,6% вище, ніж за той же період 2006 року (1 млн. 080 тис. чоловік).