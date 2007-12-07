Про сектантів та самозахоплення

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ закликає регіональні меджліси в найстисліші терміни провести в Криму перевірку стану справ на самовільних будовах і нейтралізувати діяльність провокаторів.

Про це йдеться у виступі М.ДЖЕМІЛЄВА, текст якого переданий агентству УНІАН.

”Викликає занепокоєння, що на багатьох самобудах останнім часом посилився вплив різного роду сектантів, а на деяких самобудах вони навіть є керівниками і так званими ”польовими командирами”, - каже лідер Меджлісу. «Вони дають зайнятим і забудованими тимчасовими будівлями ділянкам якісь арабські найменування, довільно виключають прізвища людей, яким, на їх думку, не слід видавати земельні ділянки і так само довільно вводять інших осіб, обкладають людей необгрунтованими грошовими поборами, причому, часто брехливо мотивуючи тим, що значна частина зібраних коштів нібито передається Меджлісу, - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ. - Вони часто проводять різні неузгоджені з регіональними меджлісами акції, які в більшості випадків не тільки не сприяють вирішенню земельних проблем співвітчизників, а й навіть завдають істотної шкоди». М.ДЖЕМІЛЄВ також заявив, що одночасно ці люди ведуть активну пропаганду проти Меджлісу кримськотатарського народу і місцевих меджлісів, називаючи їх «невірними».

Крім того, за словами М.ДЖЕМІЛЄВА, ”сектанти”, залякують людей тим, що ”якщо вони керуватимуться в своїх діях рішеннями Меджлісу, то не одержать земельні ділянки”.

Тому лідер Меджлісу закликав регіональні меджліси «нейтралізувати діяльність цих провокаторів». «Слід повсюди повідомити співвітчизників, що списки на отримання земельних ділянок затверджуватимуться зовсім не цими сектантами і «польовими командирами», а лише після ретельної перевірки зібраної документації регіональними меджлісами», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він вкотре підкреслив, що «самовільне захоплення (землі – УНІАН) може бути виправдане тільки в тому разі, якщо були попередні заяви співвітчизників, що мають право на отримання земельних ділянок, у відповідні владні інстанції і отримані явно невмотивовані відмови, а також коли є достовірні відомості про те, що запитана земля, як наслідок дискримінації кримських татар або корупції, передається іншим особам чи комерційним структурам».

При цьому рішення про самовільне захоплення земельних ділянок мають бути обов`язково узгоджені з місцевими і регіональними меджлісами, зазначає М.ДЖЕМІЛЄВ. «Вони краще ніж хто-небудь обізнані з ситуацією в земельному питанні в їх районах і селищах. Ці ж органи місцевого національного самоврядування повинні після ретельної перевірки представленої претендентами на отримання земельних ділянок документації, затверджувати остаточні списки співвітчизників на отримання землі. Такі заходи якоюсь мірою запобіжать різним спекуляціям у пресі про те, що нібито самозахопленнями займаються люди, які не мають прав на отримання земельних ділянок, але бажають просто на цьому заробити», - сказав лідер Меджлісу.