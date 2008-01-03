Уряд створив робочу групу для ліквідації наслідків аварії судна

За дорученням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО створено урядову робочу групу для координації робіт зі з’ясування причин та ліквідації наслідків аварії болгарського теплоходу «Ванесса», яка сталася сьогодні вночі у Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, робоча група також налагодила зв`язок з урядовими структурами Республіки Болгарія та оперативно надає болгарській стороні усю необхідну інформацію щодо катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько другої години ночі в Керченській протоці зазнало аварії болгарське судно «Ванесса», яке йшло з Бердянська до Болгарії з вантажем металобрухту. На судні перебувало 11 членів екіпажу - один громадянин України (лоцман) і 10 громадян Болгарії.