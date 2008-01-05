МНСники обнишпорили 120 км узбережжя

Понад 120 кілометрів узбережжя обстежено в ході пошуку членів екіпажа з болгарського суховантажного судна «Ванесса», що зазнало аварії в Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, напередодні в районі коси Арабатська стрілка, на відстані приблизно 5 км від селища Соляне, групою Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру було знайдено 3 металеві бочки зеленого кольору із характерним запахом масла. «Ймовірно, ці бочки з борту теплохода «Ванесса», що підтверджується відповідними розрахунками й часом дрейфу», - говорять рятувальники. Начальник кримського Главку МНС Олександр МАЗІЛІН дав розпорядження посилити спостереження за береговою зоною в цьому районі.

Крім того, прийнято рішення щодо залучення сил і засобів ГУ МНС у Херсонській області до пошукових робіт у зоні своєї відповідальності по косі Арабатська стрілка до мису Валок, зокрема – на косі Бирючий острів.

4-5 січня в північній половині Азовського моря - швидке обмерзання суден, висота хвилі в морі 20-40 дм, вода близько 0 градусів.

Як повідомлялося, вночі 3 січня з теплохода «Ванесса», на якому перебували 11 членів екіпажа (10 громадян Болгарії й 1 громадянин України), було отримано сигнал SOS. Потім зв`язок перервався, теплохід затонув. 3 січня для проведення пошуково-рятувальних робіт задіяно близько сотні людей і 23 одиниці техніки. Одного з членів екіпажа теплохода врятовано. Також знайдено тіла ще двох членів екіпажа. Доля решти 8 моряків залишається невідомою.