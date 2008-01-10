У Ялті через пожежу евакуювали 15 людей

У південнобережному селищі Гурзуф (Велика Ялта, Крим) у 4-поверховому будинку сталася пожежа в одній з квартир: одна людина загинула, 15 мешканців будинку серед ночі довелося евакуювати.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, на місці пожежі, що сталася напередодні пізно ввечері, було знайдене тіло 35-річної жінки. «Очевидно, пожежа сталася через необережність жінки при курінні в ліжку. Причину смерті зараз встановлюють», - повідомили рятувальники.

Через сильне задимлення, яке коридорами розповсюдилося на сусідні квартири, бійцям МНС довелося евакуювати 15 мешканців будинку.

«Рятувальники справилися з пожежею за годину», - повідомили в кримському управлінні МНС. В даний час встановлюється шкода, завдана вогнем.