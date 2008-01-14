Кримська влада надто дорого обходиться?

Депутатів Верховної Ради та членів Ради міністрів Криму просять зменшити бюджетні витрати на утримання влади автономії та збільшити фінансування соціальних программ.

Про це говориться у відкритому зверненні, яке було прийнято на засіданні Ради Кримської організації Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна».

Автори звернення, текст якого було передано агентству УНІАН, відзначають, що «використання органами влади Криму останнім часом бюджетних коштів автономії і держави все більше викликає закономірну занепокоєність фахівців та громадськості». «Аналіз проекту бюджету Автономної Республіки Крим на 2008 рік засвідчує, що негативні тенденції, які мали місце у 2007 році, не усунуті, а деякі набули більш гіпертрофованого характеру», - підкреслюють автори звернення.

Так, за ії даними, не дивлячись на те, що у 2008 році планується збільшити доходи бюджету автономії більш ніж на 25%, на соціальний захист і соціальне забезпечення такий приріст склав лише 8,9%, на фізкультуру і спорт - на рівні 20%, компенсаційні виплати за користування послугами транспорту залишилися на тому ж рівні, а по послугам, пов’язаним з економічною діяльністю та молодіжними програмами зменшення фінансування відбулося відповідно на 1,2 і 40 відсотків. «Значно менше заплановано витратити на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг та субвенції для багатьох сімей, які мають пільги на оплату різних послуг», - кажуть автори звернення.

Вони відзначають, що в той же час кошти на функціонування представницької та виконавчої влади «зросли більш ніж на 40 млн. грн., або майже на 30 відсотків». «Причому вони перевищують витрати на соціальний захист громадян, культуру та мистецтво, фізкультуру і спорт разом узяті», - заявили автори відкритого звернення.

«У зв’язку з цим, варто зазначити, що влада автономії надто дорого обходиться кримчанам. Витрати на її функціонування значно більші, ніж, наприклад, у Донецькій, Дніпропетровській чи Львівській областях, які за чисельністю та обсягами створеного валового суспільного продукту в декілька разів перевершують АР Крим. Представництво Президента України в Криму неодноразово звертало увагу Ради міністрів та депутатів Верховної Ради автономії на цю проблему. Проте, на жаль, ці слушні зауваження проігноровані, а витрати на утримання органів влади досягли рекордної відмітки», - говориться у зверненні.

Автори звернення пропонують депутатам парламенту АРК, уряду автономії ретельно доопрацювати проект бюджету на 2008 рік перед його розглядом на сесії кримського парламенту. «Необхідно зменшити витрати на утримання органів влади та збільшити – на вирішення проблем більшості кримчан», - відзначається у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня відкриється позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим 5-го скликання, на якій буде розглянуто проект бюджету Криму на 2008 рік.