У Криму жінка спалила свого чоловіка

У одному з селищ Сімферопольського району Автономної Республіки Крим жінка облила свого чоловіка керосином та підпалила. Чоловік загинув.

Як повідомляє прес-служба МВС України, місцеву жительку вже затримано.

Попередньо встановлено, що вона вранці 13 січня у своєму будинку під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв облила свого чоловіка керосином та підпалила. "Унаслідок чого чоловік загинув", - відзначили у МВС.