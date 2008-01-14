У Криму жінка спалила свого чоловіка
14:00, 14 січня 2008Крым
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Трагедія в одному з селищ
У одному з селищ Сімферопольського району Автономної Республіки Крим жінка облила свого чоловіка керосином та підпалила. Чоловік загинув.
Як повідомляє прес-служба МВС України, місцеву жительку вже затримано.
Попередньо встановлено, що вона вранці 13 січня у своєму будинку під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв облила свого чоловіка керосином та підпалила. "Унаслідок чого чоловік загинув", - відзначили у МВС.
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