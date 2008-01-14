У Криму ліквідовано 27 злочинних груп

У 2007 році в Криму ліквідовано 27 організованих злочинних груп (ОЗГ), за якими налічується 382 злочини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, "більше половини викритих правоохоронцями в 2007 році злочинних груп не проіснували і року". "2007-й також став фатальним для одного угруповання, члени якого успішно конспірувалися понад шести років", - відзначили у прокуратурі.

На рахунку трьох з ОЗГ - умисні вбивства та замахи на життя, двох - бандитизм, п`яти - злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Чотири угруповання вибрали сферою застосування своїх злочинних здібностей банківську систему. Вони діяли менше року у великих містах: два - у Феодосії, по одному - в Сімферополі та Євпаторії. У поточному році засуджено члени трьох угруповань, що займалися торгівлею людьми.

За рішенням судів 60 членів злочинних угруповань ізольовано від суспільства. Така ж доля чекає ще 33 обвинувачених у вчиненні злочинів у складі злочинної групи.

Матеріальні збитки, завдані злочинами, вчиненими у складі ОЗГ, складають 1 млн. 300 тис.грн. "Мільйон гривень уже вдалося відшкодувати", - кажуть у прокуратурі.