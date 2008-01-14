МНС просить не сновигати по льоду

Начальник Головного управління МНС України в Криму Олександр МАЗІЛІН просить кримчан і гостей півострова дотримуватися заходів безпеки на льоду.

«Із-за грубого порушення правил поведінки в умовах тонкого льоду тільки з початку року в Україні загинули 8 співвітчизників, 2 з яких - діти», - відзначає А.МАЗІЛІН, повідомляє Головне управління МНС у Криму.

За його начальника ГУ МЧС в автономії, жодна служба не може забезпечити рятувальником «кожного громадянина, що зневажливо відноситься до власної безпеки».

«Пам`ятаєте, що в умовах тонкого льоду, вихід на лід категорично заборонений», - підкреслив А.МАЗІЛІН.

МНС нагадує, що безпечним вважається (при температурі повітря нижче 0°С): для одного пішохода лід завтовшки не менше 7 см; для групи людей – не менше 15 см; при масовому катанні на ковзанах – 25 см.

Товщина льоду в Керченській протоці зараз складає від 10 до 25 см. «Але останні декілька днів температура повітря вдень доходить до плюсової відмітки і ніхто не може припустити, в якому місці течію проб`є лід. Жителі прибережних міст і селищ катаються і гуляють по льоду і навіть дозволяють це дітям. У Керчі був випадок, коли гуляли в морі по льоду тоді, як перед ними рухається буксир, ламаючи лід», - говорять в МНС.