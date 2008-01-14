Шемчук чи Шуба?

Фракція ”Наша Україна – Народна самооборона” наполягатиме, щоб «у максимально стисні терміни» було розглянуто у парламенті питання про відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, це є погоджена позиція всієї коаліції, називаються кандидатури на цю посаду народного депутата України Віктора ШЕМЧУКА (екс-прокурор Криму), та “прокурора Дніпропетровської області” (на сьогодні прокурором Дніпропетровщини є Володимир ШУБА - УНІАН).

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що сам факт внесення відповідного проекту постанови у Верховну Раду щодо висловлення недовіри О.МЕДВЕДЬКУ свідчить про те, що «ми б хотіли, щоб якомога швидше на посаді генерального прокурора була людина, яка дійсно буде виконувати покладені на генерального прокурора певні обов’язки».

За його словами, про О.МЕДВЕДЬКА «не можу насмілитись говорити, що він виконує свої функції».

Він підкреслив, що профільний комітет – комітет ВР з питань забезпечення правоохоронної діяльності – має розглянути даний проект постанови. За його словами, комітет також має висловитися з приводу колізії, яка існує в законодавстві. Він сказав, що в Конституції України передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру генеральному прокурору, в той же час в законі про прокуратуру передбачено, що генеральний прокурор має відзвітуватися перед Верховною Радою.

За його словами, якщо профільний комітет вирішить, що звіт має відбутися, то комітет має зорганізувати такий звіт. Він додав, що цей звіт генпрокурора може бути як перед комітетом, так і в письмовій формі надати народним депутатам.

«Фракція НУ-НС буде наполягати, щоб у максимально стислі терміни це питання було розглянуте у сесійній залі», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.