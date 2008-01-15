24 багатоквартирних будинків - без тепла

У Севастополі 24 багатоквартирних житлових будинків на сьогодні тепла не отримують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління комунального господарства міськадміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО на апаратній нараді в міській державній адміністрації.

За його словами, 10 житлових будинків, розташованих у приміському селищі Бельбек, де нещодавно спорудили нову котельню, будуть під’єднані до тепла на початку наступного тижня, і ще 3 будинки - до кінця місяця. Дані будинки не отримують тепло з початку опалювального сезону.

Крім того, як повідомив начальник управління, впродовж доби планується усунути наслідки аварії на теплотрасі в районі вулиць Будівщева і Миколи Музики. Там сталися пориви і 11 будинків також залишилися без теплозабезпечення.