АМКУ оштрафував у Феодосії «Теодосію»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 20 тис. грн. ЗАТ «Теодосія» (м. Феодосія) за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з видачі технічних умов на підключення до розподільних газопроводів.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, це товариство безпідставно відмовило ТОВ «Кафа-Газавто» (смт Приморське, м. Феодосія) у видачі техумов на підключення АГНКС до розподільного газопроводу та не надало обґрунтованого пояснення щодо відмови.

"Тобто, не дотримуючись ліцензійних умов, «Теодосія» своїми діями фактично створила перешкоди доступу на ринок реалізації стисненого природного газу", - кажуть у прес-службі АМКУ.

До того ж, за висновками науково-дослідного ТОВ «Інститут «Шельф», пропускна спроможність розподільних газопроводів «Теодосії» достатня для підключення до них АГНКС «Кафа-Газавто».

Зі свого боку, повноважний представник ЗАТ «Теодосія» визнав порушення, зобов’язавшись сплатити штраф до державного бюджету. Це було враховано під час визначення розміру санкцій.

«Скориставшись своєю ринковою владою, монополіст штучно обмежив доступ товариства на ринок реалізації стисненого газу через АГНКС. А така поведінка є неприпустимою», – заявив голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ.