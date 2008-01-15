Двоє приятелів отруїлися чадним газом

В місті Судак (Крим) дві людини отруїлися чадним газом.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, мешканці приватного багатоквартирного будинку помітили дим. На стукоти в двері в квартирі ніхто не відкривав.

Пожежники вибили вікно і проникли у кімнату. У квартирі були знайдені тіла 2-х чоловіків - 47-річного господаря та його 50-річного друга. Видно, приятелі відзначали старий Новий рік. «При цьому пічну заслінку в печі, за допомогою якої обігрівалися, засували раніше, ніж це було потрібно, – і смертоносний чадний газ пішов в будинок», - кажуть рятувальники.