Викрито посадових осіб держадміністрації
11:24, 15 січня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб державної адміністрації та приватного підприємства.
Як повідомляє прес-служба МВС України, вони підробили акти виконаних робіт вказаним підприємством по газифікації околиці одного з міст АР Крим із завищенням їх обсягу. "Внаслідок протиправних дій правопорушників міському бюджету завдано збитки на суму понад 100 тис. грн.", - відзначили у МВС.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення).
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