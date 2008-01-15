Викрито посадових осіб держадміністрації

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб державної адміністрації та приватного підприємства.

Як повідомляє прес-служба МВС України, вони підробили акти виконаних робіт вказаним підприємством по газифікації околиці одного з міст АР Крим із завищенням їх обсягу. "Внаслідок протиправних дій правопорушників міському бюджету завдано збитки на суму понад 100 тис. грн.", - відзначили у МВС.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення).