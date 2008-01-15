Керчан хвилює: мазут знову витече в море?

Тонни суміші піску з нафтопродуктом с острова Коса Тузла до цих пір знаходяться в Керченському морському торговому порту, повідомляє портал "Керч - це моє місто".

"На одній з площ порту вивантажено в гори близько п`яти тисяч тонн суміші піску і нафтопродукту, зібраного с о. Тузла і керченських пляжів під час ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів з потерпілих крах кораблів в Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

До сьогодні все це не вивезено на територію Російської Федерації, як це передбачалося раніше. "Питання про таке транспортування повинне зважитися на міжурядовому рівні. Керчан хвилює, чи не затягнуться переговори до літа, коли мазут знову перетвориться на рідку масу і витече в міську акваторію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів сталася катастрофа, яка за масштабами та наслідками значно перевищує ті, які були тут до того часу. В результаті стихії постраждало 13 суден, із них – 5 затонули і 8 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки. Постраждали птахи, риби. Деякі експерти кажуть, що на відновлення моря піде від двох до шести років.