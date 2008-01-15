У Криму податкові надходження склали 3,3 млрд. грн.

В 2007 році кримські платники податків перерахували до Звідного бюджету 3 млрд. 303,7 млн. грн. Приріст надходжень склав 39% до 2006 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму.

До Державного бюджету України суб`єктами підприємництва автономії направлено 1 млрд. 555 млн. грн., що на 380,8 млн. або на 32,4% більше, ніж в 2006 році.

Контрольні показники Міністерства фінансів України по платежах до Держбюджету виконані на 109%», - відзначили податківці.

У 2007 році в прибуткову частину місцевих бюджетів поступило більше 1 млрд. 748,7 млн. грн., що на 542 млн. більше, ніж в 2006 році, або майже в 1,5 разу.