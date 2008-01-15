3 кг зілля знайшли у кримської бабусі

При проведенні санкціонованого огляду домоволодіння, розташованого в одному з сіл Ленінського району Криму, де проживає 78-літня пенсіонерка, було виявлене і вилучене більш 3-х кг марихуани.

Як повідомляє ЦГЗ міліції Криму, бабуся була дуже здивована, "що на її горищі заховані наркотики на суму зразковий 40 тисяч гривень, адже порівняно з її маленькою пенсією це цілий стан".

В ході перевірки було встановлено, що зілля належить її 40-літньому синові, який проживає з сім`єю в окремій квартирі. "Оперативникам він пояснив, що коноплю він випадково виявив влітку в лісопосадці, і недовго думаючи зібрав урожай, після чого висушив і приготував його до продажу. Проте у себе в квартирі зберігати наркотики він побоявся і вирішив заховати пакетна горищі в будинку своєї матері, але щоб не турбувати стареньку, повідомляти її не став", - інфорумє міліція.

Зараз по даному факту проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.