У Криму у понад 800 машин «чужі» номери

В Криму Державтоінспекцією виявлено 836 автомобілів, номери яких не співпадали з реєстраційними.

Як повідомили сьогодні УНІАН в прокуратурі Криму, «чужі» номери виявлено за 2 останні роки.

Прокуратура вивчила практику реагування Державтоінспекції на даний вид порушення. ”З`ясувалося, що лише в 11 випадках працівники ДАІ вилучили «не свої» номери машини та скасували реєстрацію авто. 20% порушників взагалі залишилися безкарними - до них навіть не застосовано адміністративні заходи у вигляді штрафу”, - відзначає прес-служба прокуратури АРК.

На бездіяльність ДАІ внесено протест. Прокуратура вимагає посилити контроль за додержанням правил державної реєстрації та обліку транспортних засобів. ”Законодавством передбачено вилучення номерних знаків, а також скасування реєстрації автомобілів у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підробки ідентифікаційних номерів його складових частин”, - заявляє прокуратура.