Кримський БЮТ закликає владу АРК піти

Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко закликає власті автономії піти у відставку у зв`язку з тим, що Партія регіонів програла на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРПО ВО «Батьківщина», кримська організація БЮТ вважає за необхідне нагадати, що «Партія регіонів є партією влади в Криму, але програла вибори в Україні». «Ця політична сила всіма своїми діями показує, що просто боїться втратити підтримку кримчан, оскільки громадськість дасть оцінку діяльності кримської влади і тому беззаконню, яке зараз відбувається на території автономії. Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко зробить усе можливе, щоб кримчани зрозуміли, кому треба бути «вдячними» за соціально-економічне становище в регіоні», – зазначили в прес-службі.

Кримська організація БЮТ упевнена, що «кримських «регіоналів» чекає такий же програш, який був у цілому по Україні на позачергових виборах у Верховну Раду України. І у зв`язку з цим закликає кримську владу, які неспроможні сьогодні працювати на благо автономії і кримчан, - просто набратися мужності і піти».